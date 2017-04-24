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Китайский коммерческий авиалайнер C919 лишь в одном шаге от первого полета

Техника

Первый полет должен состояться до окончания весны 2017 года

Пекин, 24 апреля 2017, 06:23 — REGNUM  

Первый коммерческий авиалайнер производства КНР C919 еще на один шаг приблизился к своему первому полету после проведения успешного испытания машины в условиях высокоскоростного руления, передает 24 апреля газета China Daily.

В рамках очередного этапа наземного испытания был произведен отрыв переднего шасси самолета для симуляции взлетных условий. Испытания прошли успешно, в результате чего теперь лишь один шаг отделяет самолет от первого в истории его разработки полета.

Кроме того, 22 апреля самолет получил лётное разрешение от Администрации гражданской авиации КНР, что является необходимым условием для проведения первого полета.

Главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янань заявил, что скоростное руление обычно производится на скоростях от 230 до 260 км/ч. «Судя по успехам испытаний, самолету требуется всего лишь несколько наземных тестов», — отметил он.

«Обычно каждое следующее скоростное испытание на земле производится на большей скорости, чем предыдущее, постепенно подходя к показателям скоростей, необходимых для взлета. Все может пройти очень быстро, если все пойдет по плану и не будет выявлено никаких крупных технических недочетов», — добавил Ван.

Напомним, что C919 является двухдвигательным пассажирским коммерческим лайнером вместимость до 168 посадочных мест, а дальность полета составляет 4075 км. Ожидается, что новый лайнер составит конкуренцию европейскому Airbus 320 и американскому Boeing 737 нового поколения, который в настоящий момент доминирует на рынке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что C919 должен был пройти первое летное испытание еще в конце 2016 года, однако сложная процедура лицензирования отсрочила этот момент.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР прошли последние наземные испытания авиалайнера С919

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