СМИ: Модернизация «Адмирала Кузнецова» будет стоить 40 млрд и займет 3 года
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — единственный в составе ВМФ России авианесущий крейсер
Москва, 22 апреля 2017, 12:32 — REGNUM
Капитальный ремонт и глубокая модернизация тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» обойдутся казне в 40 млрд рублей. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Сообщается, что капитальный ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» начнется в сентябре 2017 года на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском (Центр судоремонта «Звездочка»).
Ожидается, что перед началом ремонта «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова».
Цена сделки уже согласована — 40 млрд рублей.
Модернизация ТАВКР «Адмирал Кузнецов» будет завершена в четвертом квартале 2020 года. Таким образом, продолжительность работ составит три года и несколько месяцев.
На «Адмирале Кузнецове» отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.
Министерство обороны России пока официально не подтвердило эту информацию.
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