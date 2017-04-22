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СМИ: Модернизация «Адмирала Кузнецова» будет стоить 40 млрд и займет 3 года

Техника

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — единственный в составе ВМФ России авианесущий крейсер

Авианоец «Адмирал Кузнецов»
Ministry of Defence
Авианоец «Адмирал Кузнецов»

Москва, 22 апреля 2017, 12:32 — REGNUM  

Капитальный ремонт и глубокая модернизация тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» обойдутся казне в 40 млрд рублей. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что капитальный ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» начнется в сентябре 2017 года на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском (Центр судоремонта «Звездочка»).

Ожидается, что перед началом ремонта «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова».

Цена сделки уже согласована — 40 млрд рублей.

Модернизация ТАВКР «Адмирал Кузнецов» будет завершена в четвертом квартале 2020 года. Таким образом, продолжительность работ составит три года и несколько месяцев.

На «Адмирале Кузнецове» отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

Министерство обороны России пока официально не подтвердило эту информацию.

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