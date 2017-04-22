Китайский грузовой корабль Тяньчжоу-1 состыковался со станцией Тяньгун-2

Пекин, , 11:16 — REGNUM

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» («Небесный корабль-1») и китайская орбитальная лаборатория «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2») впервые успешно состыковались в космосе. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), которое в прямом эфире вело трансляцию стыковки.

Сообщается, что автоматическая стыковка космического грузовика со станцией состоялась в 12:16 по местному времени (7:16 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Китай с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7», которая стартовала с космодрома Вэньчан, осуществил запуск первого национального грузового космического корабля «Тяньчжоу-1».

Космический грузовик доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории «Тяньгун-2».