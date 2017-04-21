GM: Производство электрокаров в КНР начнется в ближайшие два года

Шанхай, Китай, , 20:13 — REGNUM Компания General Motors начнет производство электрокаров в Китае в течение ближайших двух лет, 21 апреля сообщает Associated Press.

Президент GM China Мэтт Цзянь сделал соответствующее заявление на автосалоне в Шанхае. GM, один из крупнейших автопроизводителей на китайском рынке, планирует запустить к 2020 году как минимум 10 «автомобилей на новых видах энергии».

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Напомним, GM построила в Шанхае завод по сбору аккумуляторов, который должен начать производство аккумуляторных блоков в следующем году.

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Ожидается, что к 2020 году производство автомобилей на новых видах энергии должно достигнуть почти 2 млн единиц. К транспортным средствам на новых видах энергии относятся электрокары, гибридные автомобили и машины, работающие на топливном элементе.

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