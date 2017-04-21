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В Египет прибыла первая из четырех субмарин, заказанных в Германии

Техника

После серии испытаний и курса обучения экипажа, подлодка S41 прибыла в Александрию

Александрия, Египет, 21 апреля 2017, 19:50 — REGNUM  В египетский порт Александрия пришла первая из четырех подводных лодок, заказанных в Германии, сообщает портал navyrecognition.com

Официально подводная лодка, получившая название S41 и бортовой номер 861, была передана египетскому военно-морскому флоту в декабре 2016 года на верфи немецкой компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) в городе Киль.

Теперь, после серии испытаний и курса обучения экипажа, субмарина прибыла в египетский порт Александрия. Сообщается, что подлодка уже готова заступить на боевое дежурство.

Всего для ВМС Египта в Германии будет построено четыре подлодки данного типа. На вооружении египетского флота субмарины проекта Type 209/1400 должны заменить морально устаревшие дизельные подлодки Type 033 Romeo китайского производства.

Стоит отметить, что по неофициальным данным, Египет и Германия обсуждают постройку еще двух или четырех подводных лодок этого проекта.

Справка: дизель-электрические подводные лодки проекта Type 209/1400 при длине 61,2 м имеют водоизмещение порядка 1400 т. Экипаж субмарины состоит из 30 человек, автономность плавания подлодки доходит до 50 суток. Субмарины этого типа вооружены 14 торпедами калибра 533 мм или 24 морскими минами.

Кроме того, подлодки Type 209/1400 могут быть оснащены противокорабельными ракетами Sub Harpoon или американскими противокорабельными ракетами Boeing UGM-84 Harpoon Block II.

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Военно-морской флот
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