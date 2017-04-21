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Главком ВМФ: крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в состав флота в 2021 году

Техника

Специалисты «Севмаша» обновят вооружение, системы жизнеобеспечения корабля, радиотехнические комплексы, энергетику крейсера

Крейсер «Адмирал Нахимов»
Иллюстрация: Ru.wikipedia.org
Крейсер «Адмирал Нахимов»

Москва, 21 апреля 2017, 17:35 — REGNUM  Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в состав флота в 2021 году, заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев в интервью газете «Красная звезда».

Стоит отметить, что ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал журналистам, что работы по модернизации корабля завершатся в 2021 году.

Специалисты «Севмаша» обновят вооружение, системы жизнеобеспечения корабля, радиотехнические комплексы, а также всю энергетику крейсера.

На корабле будут установлены новейшие универсальные пусковые установки 3С14, в которые можно устанавливать целый спектр ракет: противокорабельные ракеты 3М55 «Оникс», крылатые 3М14 «Калибр», а также гиперзвуковые ПКР 3М22 «Циркон-С», которые станут главным оружием атомного крейсера.

Будет кардинально усилена система противовоздушной обороны, которую укомплектуют зенитно-ракетными системами «Полимент-Редут» и новыми ракетно-пушечными комплексами ПВО ближнего боя. В общей сложности, модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» будет нести на борту более 300 ракет различных типов.

Напомним, тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Нахимов» стоит в ремонтном секторе «Севмаша» с 1999 года. В 2008 году с корабля было выгружено отработанное ядерное топливо. Через пять лет, в 2013 году, с ОСК был подписан контракт на ремонт и модернизацию крейсера «Адмирал Нахимов».

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан» «Адмирал Нахимов» считается самым большим в мире неавианесущим боевым кораблем. Он предназначен для уничтожения крупных надводных целей, защиты соединений кораблей от подводных лодок и воздушных ударов противника в удаленных от баз районах мирового океана. В НАТО тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 «Орлан» получили негласное прозвище «убийцы авианосцев».

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