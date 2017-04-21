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Южная Корея и Индия намерены совместно построить 12 минных тральщиков

Техника

Корабли предназначены для обновления индийского противоминного флота

Минный тральщик
Thomas Glapa
Минный тральщик

Нью-Дели, 21 апреля 2017, 17:12 — REGNUM  Индия и Южная Корея намерены до конца 2017 года подписать договор о совместной постройке 12 минных тральщиков для индийских ВМФ, заявил в парламенте начальник управления производства и закупок кораблей штаба ВМС Индии вице-адмирал Дилип Дешпанде.

Финансовый объем сделки оценивается в $5,2 млрд.

Участниками проекта являются индийская судостроительная верфь Goa Shipyard и южнокорейская Kangnam Corporation. По словам Дешпанде, все вопросы между ними уже урегулированы, и договор должен быть заключен к концу 2017 года.

Вице-адмирал отметил, что по предварительным условиям этого контракта первый из 12 этих тральщиков ВМФ Индии получит в 2021 году.

По условиям договора, доля индийских комплектующих в тральщиках, построенных по этой программе, составит не менее 60%. Это условие соответствует индийскому законодательству, предусматривающему закупки вооружения лишь в том, случае, если оно хотя бы частично производится на территории Индии.

Закладка головного тральщика этой серии запланирована на 2018 год, передача кораблей флоту произойдет с 2021 по 2026 год. Сообщается, что при успешной реализации этой программы, она может быть продлена и на тех же условиях будут построены еще 12 кораблей данного типа.

Корабли этого проекта должны заменить в составе ВМФ Индии тральщики типа «Пондишерри», являющиеся модифицированной версией советского тральщика проекта 266М. На данный момент корабли этого типа составляют основу минно-тральных сил индийских ВМС. Вывод тральщиков проекта «Пондишерри» из эксплуатации начнется в 2018 году.

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Военно-морской флот
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