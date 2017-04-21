Porsche намерена расширять линейку гибридов и электрокаров

Шанхай, Китай, , 14:58 — REGNUM Porsche планирует расширить линейку электрокаров, об этом заявил главный исполнительный директор Porsche Оливер Блюм на автосалоне в Шанхае, сообщает Automotive News.

Причинами по которым компания собирается развивать данное направления являются её заинтересованность в увеличении мощности машин и желание адаптироваться к вводимым в Китае ограничениям на выбросы в атмосферу, которые обещают стать самыми жесткими в мире.

Новые модели могут быть разработаны на основе имеющегося концепта Porsche Mission E, который компания обещает представить миру в 2019 году.

«Это больше, чем просто необходимость соблюдать законы. Мы находим эту технологию интересной, поскольку электромобили предоставляют возможность получить опыт спортивного вождения, это хорошо сочетается с основной ценностью нашего бренда», — сказал Оливер Блюм.

На автосалоне в Шанхае Porsche представила гибридную версию обновленного Panamera, который станет самой мощной версией этой четырехдверной модели. Комбинация мощности и эффективности особенно важна для подразделения Volkswagen Group, желающего привлечения клиентов в Китае, являющемся его крупнейшим рынком сбыта.

В сентябре правительство Китая опубликовало проект требований, которые будут направлены на то, чтобы стимулировать автопроизводителей выпускать больше электрических моделей. По мнению властей, это должно способствовать снижению уровня загрязнения воздуха.