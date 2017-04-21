В Москве объявили штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше
Москва, 21 апреля 2017, 14:13 — REGNUM
В Москве 21 апреля объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, сообщают синоптики московского Метеобюро.
«С 13:00 мск до 22:00 мск в Москве и Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — говорится в сообщении.
Сильный ветер может вызвать обрушение деревьев и слабо укрепленных конструкций. В связи с этим горожанам не стоит оставлять автомобили возле таких объектов. Пешеходам советуют по возможности не приближаться к ветхим зданиям и рекламным конструкциям.
Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха 21 апреля поднимется в Москве до плюс 6−8 градусов, по области — до плюс 4−9 градусов. Атмосферное давление будет интенсивно снижаться, к вечеру отметка барометра приблизится к 738 мм рт. ст.
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