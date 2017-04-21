Владельцы Tesla подали в суд на компанию из-за функций автопилота

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM

Владельцы электромобилей Tesla подали в суд на компанию, они утверждают, что использование функции автопилота подвергает водителя и пассажиров опасности, сообщает портал Businnes Insider.

Коллективный иск в окружной суд Северной Калифорнии подан юридической компанией Hagens Berman, в нем утверждается, что Tesla вводит в заблуждение покупателей относительно функций автопилота в своих автомобилях.

«Покупатели получили автомобиль без стандартных опций безопасности, которые есть у автомобилей, которые дешевле нового Tesla в два раза. На нем установлен «Улучшенный автопилот», который работает в весьма непредсказуемой и опасной манере», — сообщил в релизе Стив Берман, один из руководителей компании Hagens Berman.

В свою очередь, в Tesla считают, что таким образом юридическая фирма хочет лишь заработать немного денег.

«Многие из функций, которые в иске названы «недоступными», на самом деле доступны, и каждый месяц выходит обновление. Мы никогда не скрывали, что программное обеспечение Enhanced Autopilot — это продукт, который будет постепенно дорабатываться с течением времени, а эти функции будут постепенно вводиться после завершения проверок и при условии их одобрения надзорными органами», — говорится в заявлении Tesla.

Напомним, в октябре 2016 года Тесла начал продавать автомобили с оборудованием, поддерживающим Autopilot 2 (Enhanced Autopilot). Компания заявила, что Enhanced Autopilot будет обладать теми же возможностями, что и система первого поколения, но к ней добавится функция смены полосы движения без участия водителя и другие возможности.