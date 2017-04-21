До 2025 года Skoda представит миру еще пять электрокаров

Шанхай, Китай, , 13:05 — REGNUM

К 2025 году компания Skoda представит пять полностью электрических автомобилей, об этом компания заявила на автосалоне в Шанхае, сообщает Le Figaro.

На автосалоне Skoda впервые представила свой концепт электрокара Vision E, он оборудован двумя двигателями суммарной мощностью 306 л.с., обладает запасом хода до 500 км и максимальной скоростью 180 км/ч.

«Skoda Vision E является первым чисто электрическим автомобилем в истории компании, которой более 120 лет», заявил представитель Skoda.

При этом, представители компании сообщили, что к 2019 году она выведет на рынок сначала гибридную версию премиум-седана Superb, а электрическая модель появится в продаже только через год.

Судя по всему, Skoda очень заинтересована в китайском рынке, именно поэтому Vision E компания представила в Шанхае. В 2016 году в мире было продано около 1,127 млн автомобилей марки, при этом в Китае компания реализовала около четверти от всего объема — 317 тыс. машин.

Последнее время китайские власти пытаются стимулировать автопроизводителей к тому, чтобы те делали больше электромобилей. Недавно СМИ сообщали, что Volvo также планирует в 2019 выпустить на рынок Китая свой первый электрокар, Ford также сообщил о том, что сделает для Китая гибридный седан и электрокроссовер.