Hyundai выпустит особую серию Santa Fe в честь антарктической экспедиции

Сеул, , 08:09 — REGNUM

Hyundai выпустит ограниченную серию автомобилей Santa Fe Endurance в честь удачной антарктической экспедиции этого автомобиля, сообщает портал The Car Expert.

На автомобилях серии будет установлен дизельный двигатель объемом 2,2 л, который использовался на антарктической машине.

Автомобиль модели Santa Fe в декабре 2016 года прошел по маршруту англо-ирландского исследователя Эрнеста Шеклтона 1914−1916 годов. Экспедиция была приурочена к 100-летию того трансантарктического путешествия.

При этом, машина не подвергалась каким-то особым доработкам, на неё были установлены шины низкого давления и устройство нагрева двигателя. Правда, двигатель машины также был доработан для работы на керосине, но это исключительно по причине того, что в тех местах это единственное доступное топливо.

Путешествие длилось 30 дней, автомобиль стартовал из лагеря Юнион Глетчер и закончил маршрут на станции Мак-Мердо. Управлял машиной бизнесмен Патрик Бергель, который является внуком Шеклтона.

Машина прошла более 6,4 тыс. км., в основном со скоростью 30 км/ч. Таким образом, Hyundai Santa Fe стал первым автомобилем, который смог пересечь Антарктиду.