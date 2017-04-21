Китай провел успешный запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-1»

Санья, Китай, , 07:03 — REGNUM Китай успешно запустил свой первый грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1», тем самым сделав первый шаг в создании собственной космической станции уже к 2022 году, передает газета Global Times.

Ракета-носитель «Чанчжэн-7» доставила корабль на орбиту с космодрома Вэньчан, расположенного в самой южной китайской провинции Хайнань.

В дальнейшем планируется доставка при помощи космического грузовика на орбитальную лабораторию «Тяньгун-2» топлива и других поставок в целях проведения космических экспериментов, прежде чем вернуться обратно на Землю.

Китай задался целью построить обитаемую космическую станцию, которая будет функционировать по меньшей мере 10 лет. Поэтому доставка грузов на орбиту для Китая является насущной задачей, сообщает газета.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» будет запущен уже сегодня