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Toyota Camry обновилась для рынка России

Техника

Бизнес седан получил новые опции и не прибавил в цене

Москва, 21 апреля 2017, 06:16 — REGNUM  

Как следует из релиза компании, опубликованного 20 апреля 2017 года, седан Toyota Camry обновился в плане экстерьера и интерьера, но оставил прежнюю цену.

Из нововведений можно отметить головную LED — оптику и противотуманные фары. В линейку цветов кузова добавлен темно-коричневый цвет, а салон специальной версии Exclusive, которая включает в себя мультимедийный комплекс с экраном 10 дюймов и предустановки от Яндекса, получил вариант отделки сидений черной кожей.

Кроме того, теперь можно приобрести и специальный пакет опций «Премиум», в состав которого входят оригинальные решетки и повторители поворота, интегрированные в бампер.

Цена на Toyota Camry, не смотря на обновление, не изменилась. Автомобиль в обновленной версии можно приобрести за 1 407 000 рублей.

Вот как прокомментировал выход обновленных версий автомобилей Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»:

"Подобные шаги в автопроме, и Тойота не исключение, предпринимаются по нескольким причинам, не считая обострения конкуренции. Это стимуляция сокращения сроков эксплуатации автомобиля, находящегося в пользовании автолюбителя. И покупки нового. Речь не о недавно приобретенном авто, а о машине трех или пятилетнего возраста.

Кроме того, любое обновление дает возможность активизировать контакты с клиентами из базы дилеров. Владельцу автомобиля этой марки можно позвонить и информировать об обновлении, пригласить на тест-драйв».

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Автопром
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