Tesla отзовет 53 тысячи автомобилей Model S и Model X

Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Компания Tesla начнет отзывную кампанию в отношении 53 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с парковочным тормозом, 20 апреля сообщает Reuters.

«Электрический парковочный тормоз, установленный на автомобилях Model S и Model X, выпущенных в период с февраля по октябрь 2016 года, содержит механизм, который мог быть изготовлен ненадлежащим образом нашим сторонним поставщиком», — говорится в заявлении компании.

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20 апреля акции автопроизводителя электромобилей класса люкс упали на 1,3%, их стоимость установилась на отметке в $301,50.

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Напомним, в 2016 году Tesla отозвала 2700 спортивных автомобилей Model X из-за проблем с сиденьями. Неисправность стопорной петли в третьем ряду сидений увеличила риск выпадения сидений в случае ДТП.

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