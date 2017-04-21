В Индии появился сервисный центр Rolls-Royce в области обороны

Бангалор, Индия, , 19:53 — REGNUM Британская компания Rolls-Royce объявила об открытии в Индии центра по предоставлению услуг в области обороны, 20 апреля сообщает The Economic Times.

Для индийских оборонных заказчиков будет предоставлена инженерная поддержка, услуги по управлению парком транспортных средств и координации логистических цепочек.

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Центр Rolls-Royce обеспечит инженерную поддержку ВВС Индии по обслуживанию более 750 авиационных двигателей, установленных на таких самолетах, как C-130J Super Hercules, Hawker Siddeley Hawk, включая пассажирские самолеты HS 748 и Embraer ERJ 145.

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Напомним, компания Rolls-Royce впервые открыла центр по предоставлению услуг в области обороны за пределами Великобритании и США. В настоящий момент в Индии находятся более 1 тыс. 600 инженеров компании Rolls Royce.

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