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Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков

Техника

Пентагон заказал реалистичные макеты российских танков Т-72 для военных учений

Танк Т-72
Vitaly V. Kuzmin
Танк Т-72

Вашингтон, 20 апреля 2017, 19:28 — REGNUM  

Американское военное ведомство хочет закупить реалистичные макеты российских танков Т-72, сообщает портал госзакупок.

Пентагон планирует приобрести некоторое количество полноразмерных муляжей танка Т-72, внешний вид которого до сих пор характерен для большинства более современных российских танков, исключая пока еще не распространенный в бронетанковых войсках РФ танк Т-14 «Армата».

Согласно условиям заказа, макеты российских танков должны иметь «реалистичную боевую окраску». Их основой должен быть стальной каркас, на который будут крепиться «легкие, взаимозаменяемые панели». Материал, из которого должны быть изготовлены сменные панели, на сайте не указан.

Для усиления правдоподобности мишени, она должна быть оснащена поворотной башней.

Уточняется, что муляжи танков Т-72 будут закуплены для армейских военных учений, которые пройдут на военной базе США «Форт Драм» в штате Нью-Йорк.

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