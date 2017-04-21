Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:15:38 МСК

В Иране создали одну из самых мощных винтовок в мире. Видео

Техника

Иранская 12,7-мм крупнокалиберная винтовка Heidar показана на выставке вооружений

Тегеран, 20 апреля 2017, 18:37 — REGNUM  

Крупнокалиберная снайперская винтовка Heidar иранской разработки показана министерством обороны Ирана на выставке вооружений, приуроченной ко Дню армии, сообщает портал armyrecognition.com.

Heidar представляет собой полуавтоматическую многозарядную винтовку под патрон 12,7×99 мм. Иранские разработчики позиционируют винтовку в качестве снайперского оружия с дальностью ведения эффективного огня на 2000 м. Винтовка Heidar снабжена боковым съемным магазином для патронов и газоотводным механизмом перезарядки.

Масса незаряженной винтовки равна 11 кг, а в снаряженном состоянии с оптическим прицелом, сошками и магазином с патронами вес оружия достигает 17,5 кг. Полная длина винтовки — 135 см, длина ствола оружия — 81 см. Винтовка оснащена массивным дульным тормозом, компенсирующим силу отдачи при выстреле.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране начался серийный выпуск новых танков «Карар»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное