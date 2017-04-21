В Иране создали одну из самых мощных винтовок в мире. Видео

Тегеран, , 18:37 — REGNUM

Крупнокалиберная снайперская винтовка Heidar иранской разработки показана министерством обороны Ирана на выставке вооружений, приуроченной ко Дню армии, сообщает портал armyrecognition.com.

Heidar представляет собой полуавтоматическую многозарядную винтовку под патрон 12,7×99 мм. Иранские разработчики позиционируют винтовку в качестве снайперского оружия с дальностью ведения эффективного огня на 2000 м. Винтовка Heidar снабжена боковым съемным магазином для патронов и газоотводным механизмом перезарядки.

Масса незаряженной винтовки равна 11 кг, а в снаряженном состоянии с оптическим прицелом, сошками и магазином с патронами вес оружия достигает 17,5 кг. Полная длина винтовки — 135 см, длина ствола оружия — 81 см. Винтовка оснащена массивным дульным тормозом, компенсирующим силу отдачи при выстреле.

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