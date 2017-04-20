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General Motors: власти Венесуэлы незаконно захватили завод компании

Техника
Автопроизводитель заявил, что приостанавливает свою деятельность в стране

Каракас, 20 апреля 2017, 14:01 — REGNUM  

Компания General Motors заявила о том, что власти Венесуэлы незаконно захватили завод компании в городе Валенсия, сообщает Fortune.

«Вчера завод GMV (General Motors Venezolana) был неожиданно захвачен государственными органами, без всяких стандартных операций. Кроме того, другие активы компании, например — транспортные средства, также были незаконно изъяты с его объектов», — говорится в заявлении компании.

Завод GMV был построен в 1948 году, он является дочерней компанией General Motors. Компания считает, что захват завода нанесет ему непоправимый ущерб, а также его 2678 сотрудникам, 79 дилерам и поставщикам.

Издание сообщает, что министерство информации не дает комментариев по сложившейся ситуации.

Экономический кризис в Венесуэле больно ударил по многим американским предприятиям в стране, в том числе по производителям еды и фармацевтическим фирмам.

Ранее власти Венесуэлы также проводили подобные мероприятия, в 2014 году правительство объявило о временном взятии под управление двух заводов, принадлежащих компании из США Clorox Co, занимающейся производством моющих и чистящих средств. Впоследствии компания была вынуждена покинуть страну.

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