Toyota представила миру свой грузовик на водороде Project Portal

Тягач будет проходить испытания в портах Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, США, , 13:30 — REGNUM



Toyota выпустила тестовую модель грузовика Project Portal, работающего на водородных топливных элементах, сообщает портал Road Show.

Новый экологический коммерческий транспортник вместе с Toyota представляют властные организации California Air Resources Board (CARB) и California Energy Commission (CEC).

Автомобиль будет проходить испытания в порту Лос-Анджелеса, в рамках программы изучения возможностей использование технологии водородных топливных элементов. По результатам произведенных испытаний компанией будет принято решение о серийном производстве тягача.

Двигательная установка Project Portal выполнена на базе двух двигателей легкового автомобиля Toyota Mirai. Её суммарная мощность составляет 670 л.с., масса полностью загруженного автомобиля — 36,2 тонны, при этом, его запас хода составляет 320 км.

Власти Лос-Анджелеса в последнее время сильно озаботились проблемой загрязнения окружающей среды, в порты Лос-Анджелеса ежедневно прибывает множество тяжелых грузовых автомобилей, это весьма отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды.

В марте 2017 года сообщалось, что в городе достраивают экспериментальную автодорогу, по которой будут ходить грузовые фуры на электротяге.