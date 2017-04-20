Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» будет запущен уже завтра

Санья, Китай, , 00:40 — REGNUM Первый китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» планируется к запуску уже в 7:41 по пекинскому времени 21 апреля, передает агентство «Синьхуа».

Запуск будет осуществлен с космодрома Вэньчан, расположенном на территории провинции Хайнань на юге Китая. Грузовой корабль будет выведен на орбиту ракетой-носителем «Чжанчжэн-7 Y2».

Ракета среднего размера, работающая на сжиженном кислороде и керосине, способна выводить грузовые корабли и спутники на орбиту. Свой первый полет она осуществила в июне 2016 года.

«Тяньчжоу-1» является первым полностью разработанным в Китае грузовым кораблем. Корабль цилиндрической формы имеет длину 10,6 метров и порядка 3,35 метров в диаметре. Планируется, что он будет состыкован с китайской космической орбитальной лабораторией «Тяньгун-2».

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что «Тяньчжоу-1» является первым запланированным шагом КНР по созданию своей собственной космической станции к 2020 году в качестве альтернативы МКС.

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