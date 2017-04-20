Lockheed Martin показала новый вертолет S-97 Raider. Видео

Вашингтон, , 20:54 — REGNUM



Корпорация Lockheed Martin представила видеозапись испытаний своего нового вертолета S-97 Raider, сообщает портал Warspot.

Вертолет S-97 Raider представляет собой перспективную разработку для американской армии, созданную в рамках программы Future Vertical Lift (FVL).

Оснащенный соосным несущим и толкающим винтами, вертолет способен летать со скоростью свыше 400 км/ч на расстояние более 600 км.

Стоит отметить, что максимальная скорость легкого американского многоцелевого вертолета Bell OH-58 Kiowa не превышает 222 км/ч.

Первый показ вертолета S-97 прошел в 2014 году. Сейчас прототип вертолета Raider проходит заводские испытания. сообщается, что вертолет способен перевозить восемь человек, включая двоих пилотов, поднимаясь на высоту более трех тыс. метров.

Низкая шумность и высокая маневренность нового вертолета разработчики считают хорошей базой для проектирования на его базе легкого ударного вертолета, вертолета-разведчика, вертолета поисково-спасательной службы, а также беспилотной многоцелевой воздушной машины.

Интересно, что конкурент компании в программе FVL, корпорация AVX Aircraft, предлагает Пентагону концепцию «вертолетов-истребителей».

Нетрудно заметить, что видео демонстрирует принципиально новую машину, сочетающую уникальные боевые возможности со скоростными и маневренными характеристиками.

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