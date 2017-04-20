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ВМФ России в шесть раз увеличит число бесшумных АПЛ проекта «Ясень-М»

Техника
Пока в строю лишь одна субмарина этого типа
Атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск»
Иллюстрация: Минобороны России
Атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск»

Северодвинск, Архангельская область, 19 апреля 2017, 19:01 — REGNUM  

Ударная многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», сошедшая со стапеля в марте 2017 года, станет первой в серии из пяти подлодок этого типа, строящихся для подводных сил Военно-морского флота России, сообщают «Известия».

Стоит отметить, что на сегодняшний день ВМФ России имеет в строю лишь одну субмарину проекта 885 или «Ясень» — АПЛ «Северодвинск».

Атомные подводные лодки данного проекта обладают уникальными характеристиками бесшумности и глубины погружения, однако они являются и самыми дорогостоящими подводными кораблями. По данным СМИ, субмарины этого типа стоят в несколько раз дороже, чем атомные подводные ракетоносцы «Борей».

АПЛ типа «Ясень» способны погружаться на глубину более 600 м, где становятся практически невидимыми и недосягаемыми для любого противолодочного вооружения.

Зарубежные аналитики приравнивают субмарины проекта «Ясень» по боевым характеристикам к американским подводным лодкам типа Sea Wolf, которых было построено только три, так как стоимость их строительства была признана чрезмерно высокой.

Готовящаяся к ходовым испытаниям АПЛ «Казань» на четыре метра короче своего старшего брата — АПЛ «Северодвинск». «Казань» построена по существенно измененному проекту. Субмарина получила новое радиоэлектронное оборудование, силовую установку, были автоматизированы многие узлы и агрегаты корабля. Это позволило сократить экипаж и объем жилых помещений для него.

Сейчас АПЛ «Казань» готовится к запуску атомного реактора. В 2018 году подводную лодку могут принять в боевой состав Северного флота.

Атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» вооружаются торпедами и крылатыми ракетами типа «Калибр» и «Оникс».

«Казань» — вторая субмарина данного типа, которая войдет в состав ВМФ России. Еще три аналогичных корабля — «Архангельск», «Новосибирск» и «Красноярск» — находятся в цехах Северодвинского машиностроительного предприятия на разных стадиях постройки. Летом 2017 года планируется заложить шестую лодку этого типа под названием «Ульяновск».

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Военно-морской флот
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