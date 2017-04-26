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Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления

Техника

Ровно 31 год назад 26 апреля произошла самая крупная в истории атомная катастрофа, которая по своим последствиям могла навсегда изменить жизнь всего человечества, – чернобыльская авария

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Чернобыльская катастрофа
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Чернобыльская катастрофа

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 02:20 — REGNUM  Причины аварии на Чернобыльской АЭС, изучаемые с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, вывели на первое место по важности понятие «культура безопасности». Тему поднимает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова в беседе с профессором факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета (кафедра эргономики и инженерной психологии) Виталием Третьяковым.

Можно предусмотреть самые совершенные системы технической защиты ядерных объектов, но без сочетания с грамотным и понимающим меру своей ответственности специалистом, допущенным к управлению огромными энергиями. Эксперимент на Чернобыльской АЭС был утвержден несколькими руководителями, каждый из которых понимал, что в ходе исследования придется отключать штатные защиты энергоблока. Каждый из этих руководящих лиц поставил распоряжение, пришедшее «сверху» выше принципа безопасности станции, что и привело, в конечном счете, к катастрофе.

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Ликвидаторы, спасающие землю от заражения
Иллюстрация: Www.eurobaks.com
Ликвидаторы, спасающие землю от заражения

Культура безопасности становится все более важным фактором по мере того как человек осваивает все более высокие уровни энергии, будь то энергия быстрого движения, электрическая или ядерная. Очень интересен подход современной науки к культуре безопасности. Человек может ошибиться всегда, ответственность только может только понизить вероятность ошибки, а значит, человеческий фактор как слабое звено должен быть учтен любым организатором, в этом состоит его доля ответственности.

На современных АЭС в обязательном порядке предусматривается тренажер, наработать на котором определенное количество часов должен каждый из персонала станции.

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Чернобыльская АЭС
Иллюстрация: Bm.img.com.ua
Чернобыльская АЭС

Чернобыльская авария поставила вопрос, как о психологическом тестировании персонала, так и о более тщательной работе центров подготовки. Всё-таки люди, работающие на АЭС, должны быть максимально надежны и ответственны. А отказываться от атомной энергетики человечество не должно. Необходимо повышать общий уровень грамотности и использовать новые технические возможности, даруемые нам прогрессом.

Подробности в материале: Запретить АЭС — запретить себе развиваться: к юбилею чернобыльской аварии

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