Власти Туркмении намерены учредить Центр по изучению космоса

Ашхабад, , 15:32 — REGNUM В Туркмении будет создан Центр по изучению космоса и оснащенная современным спецоборудованием обсерватория. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на церемонии инаугурации сегодня, 17 февраля, пишет «Turkmen dowlet habarlar agentligi».

По словам вновь избранного туркменского лидера, власти этой среднеазиатской страны намерены уделить больше внимания развитию сферы связи. «Продолжим деятельность по освоению космического пространства, запуску новых спутников, которые будут способствовать совершенствованию телекоммуникационных сетей, функционирования народного хозяйства и восстановлению на новом уровне Великого Шелкового пути», — цитирует Бердымухамедова госинформагентство.

Также глава государства отметил, что «Туркмения должна внести свой достойный вклад в этой сфере, поскольку это будет содействовать расширению международных экономических и торговых отношений», сообщило ИА «CA-news».

«Средневековые туркменские ученые, пользуясь тем, что в нашей стране преобладает солнечная погода, сделали удивительные открытия в познании Вселенной и внесли большой вклад в развитие мировой науки. Поэтому мы тоже для изучения космического пространства создадим у себя Центр с обсерваторией мирового уровня», — подчеркнул президент.

ИА REGNUM напоминает, что 27 апреля 2015 года Туркмения запустила в космос свой первый спутник — «TurkmenAlem 52oE», спроектированный и изготовленный французскойкомпанией «Thales Alenia Space». 9 июня 2015 года он был выведен на геостационарную орбиту и начал ретрансляцию семи туркменских телеканалов и четырех национальных радиопрограмм. Власти Туркмении намереваются использовать этот мультифункциональный спутник связи в коммерческих целях, в том числе и для предоставления услуг международной телефонной связи.

Отметим, что с 2011 года в Туркмении существует Национальное космическое агентство «Türkmenistanyň prezidentiň ýanynda Milli kosmos agentligi», отвечающее за космическую программу этой среднеазиатской страны. В задачи этого ведомства входят контроль за околоземной орбитой, налаживание спутниковой связи и управление туркменским спутником, а также проведение связанных с космосом научных исследований.

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