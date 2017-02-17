На украинской РАЭС из-за сбоя в энергоблоке остановлен реактор

На Ровненской АЭС и близлежащих территориях не зафиксировано ухудшения радиационного фона

Вараш, Украина, , 14:14 — REGNUM На Ровненской АЭС (город Вараш, Ровненская область, Украина) из-за технического сбоя произошла остановка реактора. Об этом сообщили в пресс-службе украинской госкомпании «Энергоатом».

"16 февраля в 23:08 во время проведения пусковых операций после планово-предупредительного ремонта, а именно синхронизации турбогенератора ТГ-5 энергоблока №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) с сетью, произошел сбой в системе возбуждения ТГ-5, что привело к остановке реактора», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в течение 50 минут параметры энергоблока удалось стабилизировать. В 23:55 установку перевели в режим «горячий останов».

Специалисты оценили инцидент по шкале ядерных событий ИНЕС как происшествие на уровне «ниже шкалы». В пресс-службе отметили, что пределы и условия эксплуатации нарушены не были.

«Сейчас на энергоблоке проводится повторный вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с ориентировочным временем подключения к сети до конца суток 17 февраля», — сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что на РАЭС и близлежащих территориях не зафиксировано ухудшения состояния радиационного фона.

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