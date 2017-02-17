Число пользователей сетями 4G в КНР удвоилось по итогам 2016 года

Пекин, , 14:00 — REGNUM Согласно данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий КНР, по итогам 2016 г. общее количество пользователей сетями четвертого поколения (4G) увеличилось более чем в 2 раза и составило 770 млн человек.

«Более 58% владельцев смартфонов в Китае пользуются сетями 4G. Рекордный рост данного показателя вызван мерами, применяемыми властями КНР в целях предоставления свободного доступа к высокоскоростной передаче данных на территории Китая», — отмечается в докладе ведомства.

К 2018 г. в Китае появятся более 2 млн дополнительных базовых станций 4G, благодаря чему доступ в Сеть получат жители самых отдаленных деревень и поселков. Кроме того, к 2020 г. на территории КНР начнется внедрение технологий 5G, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай активно реализовывает национальную программу по расширению мобильных сетей. В мае 2016 г. количество пользователей мобильного интернета 4G официально достигло отметки в 500 млн человек.

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