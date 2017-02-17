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Kia обнародовала технические характеристики нового Picanto

Техника
В Европе новинку начнут продавать во втором квартале 2017 года

Сеул, 17 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  Южнокорейский производитель Kia раскрыл технические данные хэтчбека Picanto третьей генерации, дебют которого состоится в марте в рамках автосалона в Женеве. У автомобиля до 2400 мм увеличилась колесная база, а салон стал более удобным и просторным, сообщает издание «За рулем».

Передний свес автомобиля сократился до 675 мм, остальные габариты остались прежними: 3595×1595×1485 мм. Более комфортными стали задние кресла, увеличился объем пространства для ног пассажиров, объем багажного отделения вырос с 200 до 255 л.

Также новый Picanto получил перенастройку подвески, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости и имитацию управления вектором тяги при помощи тормозных механизмов.

Под капотом хэтчбека будет стоять трехцилиндровый наддувный мотор T-GDI объемом 1,0 л с непосредственным впрыском топлива, способный выдать 100 л.с. мощности и 172 Нм крутящего момента. Также предусмотрены атмосферные двигатели с распределенным впрыском: 1,0-литровый 67-сильный трехцилиндровый мотор и агрегат объемом 1,25 л и мощностью 84 л.с. Пару двигателям составят 5-ступенчатые механические коробки передач и 4-ступенчатый автомат.

Новинка будет оснащена системой автоматического торможения при возникновении риска столкновения, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводной зарядкой для гаджетов. В Европе новинку начнут продавать во втором квартале 2017 года, версия с наддувным двигателем поступит в продажу в четвертом квартале.

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