Пикап Toyota Tacoma с рекордным пробегом продан в США

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Житель США выставил на продажу свой пикап Toyota Tacoma 2000 года выпуска, пробег которого составляет более 988 тыс. миль или 1,5 млн км. Об этом стало известно из публикации на англоязычном социальном сайте Reddit.

Владелец пикапа отметил, что все 17 лет у автомобиля был только один хозяин, он регулярно менял масло и каждые два года успешно проходил местный техосмотр. Автомобиль использовался для доставки товаров, потому и обладает таким внушительным пробегом.

Несмотря на поврежденный кузов, техническое состояние машины очень хорошее: за все время в ней заменялся только карданный вал. Собственник запросил за пикап $5,8 тыс. и добавил, что не намерен сбавлять цену.

Комментарий к объявлению оставил дилер, продавший пикап 17 лет назад, он предложил за него совершенно новый автомобиль той же модели. Продавец пообещал полностью отремонтировать старый пикап и выставлять его в своем шоуруме. Как следует из комментариев, такое предложение устроило владельца авто.