Ferrari готовит дебют 800-сильного суперкара 812 Superfast

Внешний вид по сравнению с F12berlinetta стал более агрессивным

Рим, , 10:22 — REGNUM



В марте в рамках Женевского международного автосалона Ferrari представит самую мощную модель линейки 812 — суперкар Superfast с 789-сильным бензиновым мотором V12. Новинка является значительно усовершенствованным вариантом суперкара F12berlinetta, сообщает портал Рokatim.ru.

Так, под капотом F12berlinetta установлен 6,5-литровый V12, генерирующий 770 л.с. Новый Superfast имеет те же динамические характеристики, что и предшественник — разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды и максимальную скорость 340 км/ч, однако на 112 кг тяжелее.

Superfast получит непривычную для бренда систему электроусилителя руля, кроме того автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой и высокоэффективным аэродинамическим обвесом.

Колесная база спорткара несколько уменьшилась, а внешний вид по сравнению с F12 стал более агрессивным. Оформление салона в целом выполнено в свойственном Ferrari стиле.