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В Татарии создали мобильное приложение для самостоятельного оформления ДТП

Техника
Приложение будет интегрировано с системой фиксации нарушений ПДД

Казань, 16 февраля 2017, 21:23 — REGNUM  В ходе встречи министра информатизации и связи Татарии Романа Шайхутдинова с членами Молодежного правительства республики разработчики представили мобильное приложение для самостоятельного оформления дорожно-транспортных происшествий — «Европротокол». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Казани.

Приложение будет интегрировано с уже имеющейся системой фиксации нарушений ПДД «Народный инспектор». Кроме того, с помощью «Европротокола» можно будет оформить полисы ОСАГО и КАСКО.

Министр полагает, что проект достоин скорейшей реализации и руководимое им ведомство окажет всяческое содействие в этом вопросе.

В пресс-службе республиканского управления МВД в свою очередь отметили, что с момента запуска приложения «Народный полицейский» в Татарии количество сообщений о нарушениях ПДД, отправленных с помощью смартфонов, увеличилось на 15%. К концу 2016 года приложение установили около 80 тыс. жителей республики.

Специалисты контакт-центра принимали в среднем 126 сообщений в сутки. 41,5 тыс. уведомлений были направлены исполнителям, остальные — отклонены еще на стадии премодерации. Основными причинами отказа в регистрации сообщений стали низкое качество видеосъемки, нечеткая фиксация государственных регистрационных знаков транспортного средства, отсутствие в кадре окружающей обстановки. При этом 77% от общего количества сообщений граждан были рассмотрены и по ним были приняты решения.

Наиболее частыми нарушениями, о которых сообщали с помощью мобильного приложения, были парковка в неположенном месте и движение автомобиля по тротуару.

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