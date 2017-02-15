Среда, 15 Февраля 2017 года
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США пополнят запас баллистических ракет подводного старта Trident II D5

Техника
Общая сумма контракта оценивается почти в $540 млн
Пуск ракеты Trident II
Иллюстрация: U.S. Navy
Пуск ракеты Trident II

Вашингтон, 15 февраля 2017, 17:40 — REGNUM  Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на поставку баллистических ракет Trident II D5, сообщает пресс-служба военного ведомства США.

Сумма контракта достигает $540 млн. Дата выполнения заказа назначена на 30 сентября 2021 года. Производством баллистических ракет подводного старта развернется на предприятиях компании, расположенных в 15 штатах.

Баллистическая ракета подводного старта Trident II D5 предназначена для запуска с атомных подводных лодок. Максимальную дальность поражения цели — 11 300 км. Trident II D5 снабжена разделяющейся боевой частью с блоками индивидуального наведения и термоядерными боеголовками мощностью 475 и 100 килотонн. Trident II D5 способна эффективно уничтожать малоразмерные высокозащищенные цели, в том числе подземные бункеры и пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, 14 февраля 2017 года американский атомный подводный ракетоносец типа «Огайо» провел два запуска ракет Trident II D5 из подводного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: Две межконтинентальные ракеты Trident II запущены с субмарины ВМС США

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Военно-морской флот
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