Завершена модернизация атомного подводного ракетоносца «Рязань»

Вилючинск, Камчатский край, , 17:09 — REGNUM На камчатскую базу подводных лодок в Вилючинске после ремонта и модернизации вернулся атомный стратегический подводный крейсер «Рязань», сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

На пирсе вилючинской базы подводный крейсер встречали члены их семей, командование и офицеры штаба соединения. «Материальная часть подводного крейсера исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — доложил по прибытию командир подводного ракетоносца.

Командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил экипаж «Рязани» с возвращением.

Атомный стратегический подводный крейсер «Рязань» с 2011 года проходил ремонт и модернизацию на Дальневосточном заводе «Звезда». Изначально срок сдачи АПЛ «Рязань» был назначен на 2013 год, затем был отложен еще дважды — до конца 2015 года и апреля 2016 года соответственно.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар» заложили 31 января 1980 года на предприятии «Севмаш». В 1982 году атомная субмарина вошла в состав Северного флота ВМФ СССР. В 2008 году АПЛ «Рязань» была перебазирована на Тихоокеанский флот России.

155-метровая субмарина водоизмещением 13 050 тонн способна погружаться на глубину до 560 метров и передвигаться под водой со скоростью 24 узла. Экипаж из 130 человек управляет кораблем с шестью торпедными аппаратами и 16 пусковыми установками баллистических ракет. Крейсер способен 90 суток совершать полностью автономное плавание.