Будущее наступило: В ОАЭ появятся первые летающие автомобили

Беспилотные летательные аппараты китайского производства начнут перевозить пассажиров в Дубае уже летом 2017 года

Дубай, ОАЭ, , 14:00 — REGNUM Транспортная администрация ОАЭ выдала разрешение на эксплуатацию первых в мире пассажирских беспилотных летательных аппаратов Ehang-184, разработка и создание которых ведется на территории КНР.

Таким образом, Дубай станет первым городом в мире, где появится беспилотное воздушное такси. Ehang-184 предназначен для перемещений на короткие расстояния в пределах одного города. Аппарат полностью экологически безопасен — Ehang-184 работает на электроэнергии, аккумуляторы аппарата заряжаются от солнечных панелей, пишет «Жэньминь жибао».

Ehang-184 вмещает одного пассажира, длительность полета составит до 30 минут. Взлетная масса беспилотника составляет 200 кг. Ожидается, что в бортовой компьютер Ehang-184 будут введены координаты всех объектов, оснащенных вертолетными площадками.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пассажирское беспилотное такси может быть создано в России на основе беспилотника «СерВерт СВ5Б». Аппарат будет управляться заложенной программой и оператором с земли: пилот «летающему такси» не потребуется.

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