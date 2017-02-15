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Эксперт: Новый авианосец КНР поступит на вооружение не позднее 2020 года

Техника
В настоящее время на авианосце ведутся работы по установке радиолокационного оборудования

Пекин, 15 февраля 2017, 12:13 — REGNUM  Второй китайский авианосец «Шаньдун», разработанный и построенный в КНР, будет спущен на воду уже в этом году, ожидается, что корабль пройдет все испытания и поступит на вооружение не позднее 2020 г. Такое предположение высказал авторитетный военный эксперт Сюй Гуанюй в интервью китайскому изданию «Чжунго жибао».

«Первый отечественный авианосец практически полностью готов. «Шаньдун» станет первым судном проекта Type 001A. Его ввод в эксплуатацию значительно укрепит позиции КНР в акватории Южно-Китайского моря», — сообщил журналистам Сюй Гуанюй.

Ранее официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь подтвердил информацию о том, что судно практически готово к спуску на воду. Пресс-секретарь оборонного ведомства отметил, что в настоящее время на авианосце ведутся работы по установке радиолокационного оборудования.

Эксперт по военно-морскому вооружению НОАК Инь Чжо заявил, что спуск «Шаньдуна» пройдет не позднее весны 2017 г. По словам специалиста, сразу после спуска авианосец будет отправлен на испытания, которые могут занят от полутора до двух лет. Таким образом, второй китайский авианосец может выйти в море уже в 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, авторитетное китайское издание «Наньцзао жибао» распространило информацию о том, что строительство второго авианосца ВМС НОАК может быть завершено уже в 2017 г. Кроме того, по имеющимся у китайских журналистов данным, третье судно данного типа может быть построено не позднее 2021 г.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Китай тайно создает два новейших суперавианосца

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