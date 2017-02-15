Названы сроки запуска летающих беспилотных такси в Дубае

Абу-Даби, , 09:51 — REGNUM



Запуск в Дебае (крупнейший город в ОАЭ) службы такси с использованием беспилотных летающих транспортных средств Ehang 184 начнётся в июле. С таким заявлением выступил глава Управления дорог и транспорта Дубая Маттар аль-Тайер, сообщает Associated Press.

Дрон Ehang 184 способен переправлять груз массой до 110 кг. Он уже испытан, и 12−14 февраля был представлен на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Создан этот беспилотник специалистами управления дорог и транспорта и компанией Ehang (Китай). Уточняются параметры аппарата: масса 250 кг, высота 1,6 м, длина 3,9 м. Максимальная скорость движения такси 160 км/ч. Дрон может находиться в полёте 30 минут.

Внутри такси находится сенсорный экран, с помощью которого пассажир будет указывать конечный пункт поездки. Контроль за полётом осуществляется с помощью системы беспроводной связи.

Читайте также: Тестирование сервисом Uber беспилотных такси в Калифорнии незаконно — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: В 2016 году беспилотные автомобили Waymo проехали около 960 тыс. километров