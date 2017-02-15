Среда, 15 Февраля 2017 года
08:50:20 МСК

Китай готовится к испытаниям самого большого самолета-амфибии в мире

Техника
Тестовый полет уникального самолета запланирован на первую половину 2017 года

Пекин, 15 февраля 2017, 08:43 — REGNUM  Китайская авиастроительная корпорация China Aviation Industry General Aircraft Co. сообщила успешном испытании всех четырех двигателей самого большого в мире самолета-амфибии AG600, предназначенного для спасательных операций на воде и тушения лесных пожаров. Согласно заявлению корпорации, AG600 совершит свой первый полет уже в первой половине 2017 г.

Первый китайский широкофюзеляжный самолет-амфибия был собран в июле 2016 г. Сборка AG600 осуществлялась на одном из предприятий China Aviation Industry General Aircraft Co., расположенном в провинции Гуандун, пишет «Синьхуа».

Точные технические характеристики самолета-амфибии не раскрываются. Ранее производитель заявлял, что дальность полета AG600 составит 5 тыс. км при максимальном взлетном весе в 53,5 тонн. Самолет способен взять на борт более 12 тонн воды, весь процесс занимает около 20 секунд.

Производитель самолета уже заявил, что в ближайшем будущем появятся экспортные модификации AG-600. На текущий момент новинкой уже заинтересовался ряд иностранных государств, в том числе Новая Зеландия и Малайзия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, AG600 был представлен публике в ходе 11-го Международного авиасалона в Чжухае осенью 2016 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Самый большой в мире самолет-амфибия будет впервые продемонстрирован в КНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Олег ТупикинЛиния Маннергейма
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
15.02.17
Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
14.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
Нижний НовгородРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Топливо вместо спирта: Спиртзаводы в Северной Осетии перепрофилируют
ВладикавказРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
ещё главное