Китай готовится к испытаниям самого большого самолета-амфибии в мире

Пекин, , 08:43 — REGNUM Китайская авиастроительная корпорация China Aviation Industry General Aircraft Co. сообщила успешном испытании всех четырех двигателей самого большого в мире самолета-амфибии AG600, предназначенного для спасательных операций на воде и тушения лесных пожаров. Согласно заявлению корпорации, AG600 совершит свой первый полет уже в первой половине 2017 г.

Первый китайский широкофюзеляжный самолет-амфибия был собран в июле 2016 г. Сборка AG600 осуществлялась на одном из предприятий China Aviation Industry General Aircraft Co., расположенном в провинции Гуандун, пишет «Синьхуа».

Точные технические характеристики самолета-амфибии не раскрываются. Ранее производитель заявлял, что дальность полета AG600 составит 5 тыс. км при максимальном взлетном весе в 53,5 тонн. Самолет способен взять на борт более 12 тонн воды, весь процесс занимает около 20 секунд.

Производитель самолета уже заявил, что в ближайшем будущем появятся экспортные модификации AG-600. На текущий момент новинкой уже заинтересовался ряд иностранных государств, в том числе Новая Зеландия и Малайзия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, AG600 был представлен публике в ходе 11-го Международного авиасалона в Чжухае осенью 2016 г.

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