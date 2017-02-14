Две межконтинентальные ракеты Trident II запущены с субмарины ВМС США

Запуски были произведены с подводной лодки класса «Огайо» у берегов Калифорнии

Вашингтон, , 22:57 — REGNUM С борта американской атомной подводной лодки были запущены две межконтинентальные ракеты Trident II, сообщает CBS со ссылкой на заявление пресс-службы ВМС США.

«В рамках Программ стратегических систем ВМС были осуществлены плановые испытательные пуски ракет Trident II с подводной лодки класса «Огайо» у берегов Калифорнии», — цитирует сообщение американского военно-морского ведомства CBS.

Уточняется, что запуски были осуществлены в 14:30 и 17:20 мск. По заверению официального представителя ВМС США Джона Дэниелса, в ходе испытательных пусков траектория полета ракет располагалась над океаном и они не пролетали над землей.

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