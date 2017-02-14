Boeing назвал дату начала испытательных полетов нового самолета 737 MAX-9

Первые поставки 737 MAX-9 должны начаться в следующем году

Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Представители компании Boeing заявили, что первый полет нового самолета 737 MAX-9 состоится в апреле текущего года, сообщает 14 февраля Reuters.

Новое семейство самолетов 737 MAX-9 должно прийти на смену нынешней модели 737 «NG», введенной в эксплуатацию в 1997 году. Авиакомпании заинтересованы в поставках 737 MAX-9, так как новая модель будет значительно экономичней.

Ожидается, что Boeing создаст до пяти разных моделей семейства MAX. Первые поставки 737 MAX-9 должны начаться в 2018 году.

Напомним, розничная цена 737 MAX-9 составит $116 млн 600 тыс. Испытательные полеты начнутся в апреле текущего года и продлятся девять месяцев.

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