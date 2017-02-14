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Легендарный Nokia 3310 снова поступит в продажу

Техника
Производители надеются, что популярный в начале 2000-х мобильный телефон будет пользоваться популярностью

Хельсинки, 14 февраля 2017, 21:16 — REGNUM  Финская компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск устройств под брендом Nokia, в феврале 2017 года собирается представить новую версию классического телефона Nokia 3310. Об этом сегодня, 14 февраля, пишет The Independent.

Сообщается, что новая версия старого телефона будет стоить €59. Предполагается, что этот телефон потенциальные покупатели будут использовать в качестве резервного. Поскольку эта модель была очень популярна в прошлом, её могут покупать те, кто ностальгирует по Nokia 3310.

Этот телефон поступил в продажу в 2000 году. Именно Nokia 3310 положила начало эре современных мобильных телефонов. Перевыпущенный Nokia 3310 будет работать без подзарядки длительное время и получит ударостойкий корпус.

Издание сообщает, что старый-новый Nokia 3310 будет представлен во время Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Напомним, в прошлом финская Nokia была одним из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов. Однако, на рубеже 2010х годов Nokia уступила лидерство ведущим производителям смартфонов. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за €5,4 млрд.

Однако, в мае 2016 года Nokia подписала лицензионное соглашение с новой финской фирмой HMD, которой предоставлено эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение десяти лет.

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