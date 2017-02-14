Индийская компания HAL ведет переговоры с ОАК о производстве Ил-114 в Индии

Москва, , 18:20 — REGNUM Индийская компания HAL ведет переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) по организации производства самолета Ил-114 в Индии, сообщил журналистам вице-президент ОАК Владислав Масалов.

По словам Масалова, в ходе авиавыставки AeroIndia 2017 будет обсуждаться и вопрос поставок российской авиатехники гражданского назначения индийским авиакомпаниям. Интерес к российской технике уже проявили авиакомпании Air India, Air Asia India и SpiceJet.

Напомним, первый серийный региональный самолет Ил-114−300 должен быть выпущен в 2020—2021 годах, а до 2029 года запланирован выпуск 100 воздушных машин.

Ил-114−300 относится к классу пассажирских самолетов региональных авиалиний. На самолёте будут использоваться новые российские турбовинтовые двигатели ТВ7−117СМ повышенной мощности. Ил-114−300 отличается малым расходом топлива и может эксплуатироваться в малооборудованных небольших аэропортах. Для этого самолет оснащен встроенным пассажирским трапом и вспомогательной силовой установкой.

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