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BMW отзывает 41 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Техника
41685 автомобилей будут отозваны в начале октября
Руль автомобиля BMW
StockSnap
Руль автомобиля BMW

Пекин, 14 февраля 2017, 10:54 — REGNUM  Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантина опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому более 41 тыс. автомобилей BMW будут отозваны из-за обнаруженного конструктивного дефекта.

Немецкие инженеры обнаружили конструктивный дефект в системе безопасности автомобилей, произведенных с 2 января 2012 г. по 26 декабря 2012 г. Было установлено, что при определенных условиях эксплуатации подушки безопасности автомобилей могут не сработать в случае возникновения ДТП, пишет «Синьхуа»

Кампания по бесплатной диагностике и замене деталей начнется 9 октября 2017 г. Владельцы указанных автомобилей могут обратиться к официальным дилерам BMW, где будут проведены гарантийные работы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen сообщило о массовом отзыве легковых автомобилей Magotan. Согласно заявлению Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР, из-за дефекта в модулях управления кузовным оборудованием в Китае будут отозваны 1993 автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen отзывает почти 2 тыс. автомобилей в Китае

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