ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50 с новым двигателем
Москва, 14 февраля 2017, 08:59 — REGNUM В четвертом квартале текущего года российский истребитель 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем впервые поднимется в воздух. Об этом 14 февраля журналистам сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).«Первый полет ПАК ФА с новым двигателем ожидается в четвертом квартале 2017 года», — пояснил представитель ОДК.По его словам, разработка перспективного двигателя для многофункционального истребителя в рамках программы «ПАК ФА» — перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации — осуществляется в соответствии с намеченными сроками.Истребитель пятого поколения Т-50 разрабатывается российским предприятием «ОКБ Сухого». Самолет призван заменить в ВКС РФ истребитель Су-27.Читайте также: Казанский авиазавод в апреле начнет выпуск бомбардировщика Ту-160
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