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Китай будет активно осваивать «мирный атом»

Техника
Государство уже определилось с местами размещения своих новых ядерных реакторов, а строительство предполагается начать к 2020 году
На АЭС «Циньшань»
Petr Pavlicek/IAEA
На АЭС «Циньшань»

Пекин, 14 февраля 2017, 02:44 — REGNUM  В целях удовлетворения растущего спроса на энергию и снижение зависимости от угля, Китай планирует построить больше ядерных электростанций внутри страны, несмотря на все опасения и риски, сообщает 14 февраля Global Times.

Заместитель директора Государственной комиссии по науке, технологии и промышленности для обороны Ван Ижэнь заявил в интервью Китайскому национальному радио, которое было опубликовано в понедельник, что государство уже определилось с местами размещения своих новых ядерных реакторов, а строительство предполагается начать к 2020 году.

В мире существует на данный момент порядка 400 ядерных электростанций, большинство из которых расположены вдалеке от морей, в связи с чем, как правило, не подвергаются воздействию цунами, тайфунов или иных погодных феноменов.

«Если ядерные электростанции безопасно размещать в прибрежных районах, то нет никаких проблем осуществить это и вдали от воды», — заявил Ван.

Китай заморозил свои ядерно-энергетические проекты после инцидента с японской электростанцией «Фукусима» в 2011 году, однако вновь начал осуществлять ряд проектов на восточных прибрежных районах в 2015 году.

Ожидается, что возобновление строительства ядерных электростанций на материковой части Китая вскоре будет официально заявлено. Минимум 10 провинций уже выступили с предложением развивать свою собственную ядерную промышленность, передает издание.

Однако, как сообщается, несмотря на все попытки правительства снизить общественные страхи, ряд экспертов высказывают опасения, что ядерные электростанции на материке могут нести серьезные риски происшествий и утечек радиации.

Стоит отметить, что в настоящий момент Китай располагает 35 ядерными реакторами на 14 атомных станциях, что дает стране лишь 3% энергии в общем балансе. В рамках проекта 13-й пятилетки (2016−2020 годы), КНР должна выйти в лидеры по потреблению атомной энергии, при этом в развитие планируется вложить $78 млрд, увеличив количество реакторов до 110.

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