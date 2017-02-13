Понедельник, 13 Февраля 2017 года
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В КНР медицинский робот провел уникальную операцию на позвоночнике человека

Техника
Робот способен воссоздавать 3D-изображение пораженного участка, после чего оперировать с точностью до 0,8 мм

Пекин, 13 февраля 2017, 09:19 — REGNUM  Руководство пекинской больницы Цзишуйтань сообщило об успешном завершении первой в мире операции на позвоночнике, проведенной с применением робота. Уникальный аппарат Phecda под управлением опытного хирурга Тянь Вэя имплантировал винт в шейный отдел позвоночника 43-летнего пациента. В настоящее время мужчина быстро идет на поправку.

«Пациент жаловался на прогрессивное онемение конечностей с правой стороны, вызванное деформацией шейных позвонков. Мужчина остро нуждался в операции, однако более 20 медицинских учреждений отказались ее проводить, так как сама операция была очень рискованной — любая малейшая ошибка могла привести к параличу или даже к гибели пациента», — сообщил журналистам хирург Тянь Вэй.

Родственники пациента обратились в столичную больницу, в которой им согласились помочь. Операция с применением робота Phecda была завершена в течение часа. Phecda способен воссоздавать 3D-изображение пораженного участка, после чего оперировать с точностью до 0,8 мм, пишет «Чжунго жибао».

Медицинский робот Phecda был разработан Beijing Tinavi Medical Technology Co. совместно с больницей Цзишуйтань. В настоящее время Phecda полностью готов к коммерциализации, Beijing Tinavi Medical Technology Co. получила все необходимые сертификаты для продажи робота за пределами КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Третьей городской больнице Пекина успешно завершилась операция по имплантации нескольких позвонков. Китайские хирурги заменили пораженные участки позвоночника пациента на 19-см протез, созданный с помощью 3D-принтера.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи из КНР провели уникальную операцию с использованием 3D-технологий

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Робототехника
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