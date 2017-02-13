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СМИ: Китай тайно создает два новейших суперавианосца

Техника
К 2022 г. в составе ВМС НОАК будут числиться 4 авианосца, водоизмещением более 55 тыс. тонн

Пекин, 13 февраля 2017, 08:15 — REGNUM  Авторитетное китайское издание «Наньцзао жибао» распространило информацию о том, что строительство второго авианосца ВМС НОАК может быть завершено уже в 2017 г. Кроме того, по имеющимся у китайских журналистов данным, третье судно данного типа может быть построено не позднее 2021 г. Министерство национальной обороны КНР пока не прокомментировало данную информацию.

В опубликованном материале подчеркивается, что первый отечественный авианосец будет значительно отличатся от авианесущего крейсера, который Китай выкупил у Украины, позднее модернизировал и назвал «Ляонин».

«Шаньдун" — второй китайский авианосец, который, вероятнее всего, будет назван в честь другой провинции станет «более просторным»: китайские инженеры лишили корабль части вооружения ради дополнительного места для размещения самолетов. На палубе «Шаньдуна» одновременно смогут находится около восьми истребителей J-15. Кроме того, угол наклона взлетного трамплина «Шаньдуна» был уменьшен с 14 до 12 градусов по сравнению с «Ляонином», пишет «Наньцзао жибао».

Китай планирует построить еще 2 новейших авианосца, водоизмещение которых составит 85 тыс. тонн. Новые авианосцы превзойдут «Ляонин» (55 тыс. тонн) и «Шаньдун» (70 тыс. тонн). По неподтвержденным данным, данные корабли уже были заложены на верфях в Шанхае в конце 2015 г. После завершения строительства, корабли в течение нескольких месяцев будут проходить испытания, после чего судна войдут в состав ВМС НОАК, однако по оценкам экспертов, это произойдет не раньше 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно информации, полученной от анонимного источника в штабе ВМС НОАК, портом приписки нового китайского авианосца, строительство которого в настоящий момент ведется на верфях в Даляне, может стать военно-морская база Юлин, расположенная на острове Хайнань. База Юлин известна тем, что здесь располагается штаб-квартира атомного подводного флота ВМС НОАК.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Второй китайский авианосец даст отпор США в Южно-Китайском море

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