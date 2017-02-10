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Пентагон откладывает списание штурмовиков A-10 Thunderbolt II

Техника
На вооружении ВВС США этот самолет останется как минимум до 2021 года
Штурмовик А-10 Thunderbolt Штурмовик А-10 Thunderbolt

Вашингтон, 10 февраля 2017, 18:13 — REGNUM  Пентагон отказывается от намерения снять с вооружения ВВС штурмовики A-10 Thunderbolt II, сообщает портал defensenews.com со ссылкой на начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Гольдфейна.

По его словам, списание этих самолётов, принятых на вооружение в 80-е годы ХХ века, отложено как минимум до 2021 года.

Изначальные планы о замене штурмовиков А-10 новейшим многоцелевым самолётом F-35 не могут быть выполнены, так как Пентагон до сих пор не определился, способен ли F-35 стать полноценной заменой A-10. По информации портала, в США планируют провести сравнительные испытания этих самолетов для выяснения способности новейшего многоцелевого истребителя-бомбардировщика пятого поколения заменить 40-летний проверенный штурмовик. Тем более, что по закону National Defense Authorization Act, регламентирующему расходы Пентагона, Минобороны США имеет право списать самолет только после появления на вооружении его полноценной замены.

На сегодняшний день американская программа A-X2 по разработке нового штурмовика не дала заметных результатов, а более современных штурмовиков ВВС США не имеют.

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