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Танки Т-72 новейшей модификации поступили в Первую танковую армию

Техника
Их отличительными особенностями являются более мощный двигатель, новые комплексы вооружения, прицеливания и управления
Танк Т-72Б3
Иллюстрация: Mil.ru
Танк Т-72Б3

Красногорск, 10 февраля 2017, 16:57 — REGNUM  Воинские части Первой гвардейской танковой армии, дислоцированные в Подмосковье, получили партию танков Т-72Б3 новейшей модификации, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Модернизированные танки Т-72Б3 новейшей модификации отличаются от предыдущих версий более мощными двигателями, усовершенствованными комплексами вооружения, прицеливания и управления.

Механики-водители новых танков будут располагать автоматом переключения передач, цифровым дисплеем и видеокамерой заднего обзора. Защита корпуса новых танков также обновлена. Комбинированная многослойная броня машин дополнена бортовыми модулями динамической защиты «Реликт», навесными противокумулятивными решетчатыми экранами и дополнительной динамической защитой в «мягких» корпусах.

На сегодняшний день более 20 танков из новой партии освоены экипажами, которые готовят боевые машины к первым боевым стрельбам, которые запланированы на конец февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в Западном военном округе было вновь сформировано танковое объединение, которому было присвоено имя 1-й гвардейской танковой армии. В ее состав вошли гвардейские Кантемировская танковая и Таманская мотострелковая дивизии, а также ряд соединений и воинских частей других родов войск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Западном военном округе возрождена 1-я гвардейская танковая армия

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Вооруженные силы России
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