В Москве авто для каршеринга получат бесплатный Wi-Fi к лету 2017 года

Москва, , 14:12 — REGNUM Автомобили четырех московских каршеринговых компаний будут оснащены бесплатными точками доступа Wi-Fi к середине текущего года. Об этом сообщает сетевое издание m24.ru.

Так, генеральный директор компании «Делимобиль» Станислав Грошов рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с разработчиками, чтобы уже к лету необходимым оборудованием был оснащен весь автопарк. При этом предполагается, что сеть будет доступна и рядом с автомобилем.

Подобные планы у компаний YouDrive, BelkaCar и Car5. Однако соосновательница BelkaCar Екатерина Макарова отмечает, что для оснащения авто точками доступа Wi-Fi придется сначала решить проблему возможных краж. Ведь, в отличие от такси, в автомобиле, арендуемом на короткий срок, нет водителя.

По мнению координатора общественного проекта «Движение» Андрея Филина, бесплатный Wi-Fi в автомобилях каршеринга поднимет и спрос на услугу. При этом оборудование для транспортных средств обойдется недорого.

«Сам роутер стоит примерно 1500 рублей, а если брать оптом, то можно купить и за 500 рублей. Причем чтобы забрать машину, нужно мобильное приложение, а приложению нужен интернет», — пояснил эксперт.