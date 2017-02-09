Новый iPhone X может стоить дороже $1 тыс. — СМИ Техника Новый гаджет получит больший объем памяти и более емкую батарею

Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Новый юбилейный смартфон Apple — 5,8-дюймовый iPhone X — мождет стоит более тысячи долларов, пишет Fast Company со ссылкой на источник в Apple. По данным издания, iPhone X выйдет вместо iPhone 8, он получит ряд дополнительных преимуществ. Например, OLED-дисплей, который займет всю переднюю модель смартфона. Также новый гаджет получит больший объем памяти и более емкую батарею.

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