Новый iPhone X может стоить дороже $1 тыс. — СМИ
Новый гаджет получит больший объем памяти и более емкую батарею
Вашингтон, 9 февраля 2017, 12:25 — REGNUM Новый юбилейный смартфон Apple — 5,8-дюймовый iPhone X — мождет стоит более тысячи долларов, пишет Fast Company со ссылкой на источник в Apple.
По данным издания, iPhone X выйдет вместо iPhone 8, он получит ряд дополнительных преимуществ. Например, OLED-дисплей, который займет всю переднюю модель смартфона.
Также новый гаджет получит больший объем памяти и более емкую батарею.
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